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Жители домов на улицах 10 лет Октября и Майской в Ижевске остались без горячей воды

11:41, 03 июля, 2018
11:41, 03 июля, 2018
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода
Фото: Pixabay
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28 этап гидравлических испытаний начался раньше плановых сроков.

Ижевск. Удмуртия. Жители домов на улицах 10 лет Октября, Майской и Буммашевской в Ижевске остались без горячей воды во вторник, 3 июля. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, в столице республики досрочно начался 28 этап гидравлических испытаний.

«28 этап начнется раньше плановых сроков (по графику он был намечен с 6 по 19 августа) и состоится с 3 по 16 июля», - отмечают коммунальщики.

Без горячей воды придется обходиться жителям домов по следующим адресам:

улица 10 лет Октября, 2, 4, 6, 8, 8-а, 10, 12, 14, 16, 18-а, 20, 22, 22-а, 24, 26;

улица Буммашевская, 5, 11, 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а, 19, 21, 23;

улица Дзержинского, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 14-а, 22-а;

улица Майская, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14-а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 29-а, 30, 35-а, 51;

улица Удмуртская, 255, 257, 259, 276, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 300, 302;

улица Холмогорова, 47, 55, 94, 96, 96/2, 98.

11:41, 03 июля, 2018
278
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода

 

 

 


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