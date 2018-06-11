play
pause
  • $ 62.34 ↓
  • € 73.37 ↓

Праздник «День двора» прошёл в Ижевске

12:04, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
12:04, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
250
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#День города Ижевска\n#Удмуртия\n#дворовые игры\n#праздники
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
250
0

Жители дворов пели любимые песни хором под гитару и аккордеоны.

Ижевск. Удмуртия. Во дворах многоквартирных домов Ижевска состоялись мероприятия «День двора». Как сообщает пресс-служба администрации города, сотни ижевчан вышли в свой двор, чтобы весело и с пользой провести время со своими родными и близкими.

Напомним, День двора проводится в рамках празднования Дня России и Дня города. Трёхдневный праздник уже второй год привлекает жителей Ижевска на свои площадки.

В воскресенье, 10 июня, на открытых площадках прошёл Фестиваль дворовых игр и Фестиваль дворовой песни. Горожане посетили интерактивные развлекательные программы, концерты, мастер-классы, музыкальные развлечения, спортивные состязания, лотереи, рисунки на асфальте, концерт хора ветеранов. Жители дворов пели любимые песни хором под гитару и аккордеоны.


12:04, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
250
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#День города Ижевска\n#Удмуртия\n#дворовые игры\n#праздники

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

10:34, 09 июня, 2018
14927

Медвежонок пробежал по набережной Воткинска и переплыл пруд

10661
11:50, 04 июня, 2018

Военные прибыли охранять территорию села Пугачево в Удмуртии

5822
11:25, 04 июня, 2018

Вячеслава Правдзинского и Сергея Панова назначили советниками главы Удмуртии

4039
17:57, 04 июня, 2018

Огонь на поражение: полицейские Удмуртии рассказали о применении табельного оружия

3867
12:38, 04 июня, 2018

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

18:45, 07 июня, 2018
5234

Госдума разрешила банкам блокировать карты при обнаружении подозрительных операций

2726
15:22, 05 июня, 2018

Сергей Шойгу впервые представил свои художественные работы на выставке в Туве

2635
19:08, 05 июня, 2018

В Свердловской области перевернулся автобус, пострадали 24 человека

2513
19:04, 04 июня, 2018

Непотопляемый: Владимир Путин рассказал о потенциале Мутко

2111
17:37, 07 июня, 2018

Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

15:41, 09 июня, 2018
2224

Власти Швеции одобрили прокладку «Северного потока-2» в своих водах

2001
19:19, 07 июня, 2018

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

1966
11:27, 05 июня, 2018

Ушла из жизни кинорежиссер Кира Муратова

1753
10:21, 07 июня, 2018

Китайский рак, убежавший из кастрюли с кипятком, стал героем Интернета

1622
12:18, 04 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

09 июня, 2018

Удмуртия в минуту: выбор главы Ижевска и решение проблем обманутых дольщиков

08 июня, 2018

Центр временного содержания иностранных граждан

08 июня, 2018