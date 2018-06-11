Праздник «День двора» прошёл в Ижевске

Жители дворов пели любимые песни хором под гитару и аккордеоны.

Ижевск. Удмуртия. Во дворах многоквартирных домов Ижевска состоялись мероприятия «День двора». Как сообщает пресс-служба администрации города, сотни ижевчан вышли в свой двор, чтобы весело и с пользой провести время со своими родными и близкими.

Напомним, День двора проводится в рамках празднования Дня России и Дня города. Трёхдневный праздник уже второй год привлекает жителей Ижевска на свои площадки.

В воскресенье, 10 июня, на открытых площадках прошёл Фестиваль дворовых игр и Фестиваль дворовой песни. Горожане посетили интерактивные развлекательные программы, концерты, мастер-классы, музыкальные развлечения, спортивные состязания, лотереи, рисунки на асфальте, концерт хора ветеранов. Жители дворов пели любимые песни хором под гитару и аккордеоны.



