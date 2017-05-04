В Ижевске захоронили останки двух участников Великой Отечественной войны

Отпевание и погребение бойцов состоялось в четверг, 4 мая.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло захоронение останков двух участников Великой Отечественной войны. Отпевание и погребение солдат состоялось в четверг, 4 мая. В гражданской панихиде приняли участие глава города Юрий Тюрин, исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Игорь Краснов, родственники, члены общественных организаций и неравнодушные горожане.





Летчика Николая Логинова в декабре 2015 года нашла общественная поисковая организация «Кубанский плацдарм» Краснодарского края. Поисковые работы проходили на месте падения советского истребителя И-153 в трех км от железнодорожной станции Индюк Туапсинского района. В начале 2016 года краснодарские поисковики обратились в удмуртскую республиканскую молодежную общественную организацию «Долг» с просьбой найти родственников Логинова. И в феврале-марте прошлого года родных удалось найти в Ижевске.





Останки второго бойца – Ивана Ломаева – силами отряда «Патриот 60» в мае 2016 года нашли в Невальском районе Псковской области. Родственников солдата также удалось разыскать в Ижевске.

Памятная церемония началась с отпевания в Храме Святых Царственных Мучеников. Затем родственники попрощались со своими героями, и их останки похоронили на Северном кладбище.

«В канун великого праздника Дня Победы мы придаем земле останки наших земляков, которые ценой собственной жизни остановили врага. Сегодня мы понимаем, какой ценой нам досталась победа в Великой Отечественной войне. Родилось поколение, для которых эта война стала историей, но мы не должны позволить себе забыть имена героев. Я благодарен тем поисковикам, которые продолжают очень важное и нужное дело и дают возможность родственникам преклонить колени перед могилами своих отцов и дедов, героически погибших на войне», - сказал Юрий Тюрин.

По словам заместителя председателя организации «Долг» Натальи Суетиной, за 25 лет работы удмуртского отделения поисковой организации нашим поисковикам удалось найти останки 220 военнослужащих из числа без вести пропавших, и эта работа, безусловно, будет продолжена.