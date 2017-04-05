Подходящую работу в столице Удмуртии ищут более 3,5 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Уровень регистрируемой безработицы в Ижевске составил 0,8%. Как сообщает пресс-служба центра занятости столицы Удмуртии, на конец января 2017 года показатель находился на уровне 1,1%.

По данным на 1 апреля 2017 года, подходящую работу в городе ищут 3 583 человека. Из них безработных граждан – 2 911 человек. Почти половина – 48% от их состава – женщины. Больше всего среди безработных специалистов и служащих.

Спрос на рынке труда Ижевска по-прежнему сохраняется на рабочие профессии: водитель автомобиля, моторист цементировочного агрегата, повар, помощник воспитателя, продавец продовольственных товаров, сборщик деталей и изделий, токарь, слесарь-ремонтник, швея, электромонтер.

Самыми востребованными специальностями в сфере ИТР и служащих стали воспитатель детского сада, медсестра, менеджер, почтальон, бухгалтер. Также в Ижевске требуются уборщики помещений, дворники, сторожа, разнорабочие.

Местным предприятиям нужны 5 005 работников, из них 2 714 – по рабочим профессиям. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0, 71 человек на одну вакансию.