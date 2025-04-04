Ижевск. Удмуртия. Дефицит педагогов в Удмуртии составляет 686 человек, что составляет 2,4% от общего числа работников отрасли. Об этом «Сусанину» сообщили в министерстве образования и науки республики.

Наиболее дефицитными должностями традиционно остаются учителя иностранных языков (нехватка 117 человек), начальных классов (67 человек), математики (58 человек), а также русского языка и литературы (57 человек). Кроме того, зафиксирована нехватка педагогов и воспитателей в детских садах Удмуртии (166 человек). Отмечается, что одними из важнейших факторов дефицита являются высокая нагрузка и старение кадров. При этом в министерстве уточнили, что ситуация с дефицитом в республике остаётся стабильной.

Среди основных мер привлечения граждан к педагогической работе — финансовая поддержка молодых специалистов. Так, с 2014 года выпускникам со средним или высшим педагогическим образованием, которые устроились в образовательное учреждение на территории Удмуртии, полагается выплата — 40 тыс. рублей за год работы, 60 тыс. рублей за два года работы и 80 тыс. рублей — за трёхлетний стаж. С 2015 года выплату назначили более 8 000 раз на сумму около 470 млн рублей.

Помимо этого, в Удмуртии с 2020 года действует проект «Земский учитель» — с 2020 по 2024 год на работу удалось привлечь 43 педагога. Ещё 8 придут в 2025 году. Всего за последние пять лет в образовательные организации удалось привлечь около 2 500 молодых специалистов.