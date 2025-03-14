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В Сарапуле 20 марта начнётся ремонт единственной в городе школы с бассейном

14:35, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Сарапуле 20 марта начнётся ремонт единственной в городе школы с бассейном
14:35, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
35
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт\n#бассейн\n#спортзал
Источник фото: пресс-служба администрации Сарапула
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При этом прерывать учебный процесс не планируют.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 20 марта начнётся ремонт школы №2, в ходе которого планируют обновить бассейн и спортзал. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На время ремонта не будет останавливаться учебный процесс. Организаторы и участники работ уверены, что им удастся минимизировать неудобства для учеников и учителей.

«В ходе работ мы планируем полностью отремонтировать плавательный бассейн, включая чашу, крышу, электрику, системы водоснабжения и водоотведения. Также заменим оставшиеся 52 окна на пластиковые и проведём ремонт в спортивном зале: заменим пол, обновим стены и потолок, а также оснастим помещения современным спортивным оборудованием», – рассказал директор школы Евгений Моисеев.

Отмечается, что школа №2 в Сарапуле – единственная с бассейном. После ремонта его планируют использовать не только для занятий детей, но и для проведения спортивных мероприятий.

Помимо ремонта, школа в рамках национального проекта также получит новую мебель и оборудование.

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14:35, 14 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
35
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт\n#бассейн\n#спортзал