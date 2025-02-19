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Военно-патриотический клуб «Десантник» в Воткинске может обрести новый дом

11:20, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Военно-патриотический клуб «Десантник» в Воткинске может обрести новый дом
11:20, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
187
0
#Воткинск\n#клубы\n#патриотическое воспитание
Источник фото: vk.com/club179337786
187
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Такую задачу городу поставил глава Удмуртии.

Воткинск. Удмуртия. У клуба военно-патриотического воспитания «Десантник» в Воткинске должен появиться свой дом. Такую задачу поставил глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей встречи с главой города Алексеем Заметаевым.

«У нас с вами на этот год важнейшая задача. В Год защитника Отечества у одного из лучших в Удмуртии клубов военно-патриотического воспитания «Десантник» должен появиться свой дом, чтобы они не в подвалах занимались. Этого заслужили все, кто в этом клубе был и есть. И особенно это важно в память о тех наших ребятах, которые во время специальной военной операции отдали свои жизни», — сказал Бречалов.

Он также поделился мнением, что хорошо бы присвоить клубу имя бывшего руководителя Руслана Шаймарданова, который пал смертью храбрых в зоне СВО. 

11:20, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
187
0
#Воткинск\n#клубы\n#патриотическое воспитание