В Сарапуле заработал новый технокласс

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле заработал первый технокласс. Об этом сообщается на портале технопарка «Русклимат ИКСЭл-Сарапул», на базе которого и начала работу образовательная платформа.

В технопарке состоялось торжественное посвящение учащихся 10 класса школы №15 в первый в городе технокласс «Клуб Идей и Технологий» (КИТ). Проект входит в комплекс образовательных программ Ижевского завода тепловой техники (ИЗТТ) и направлен на профильное обучение и развитие инженерных навыков у сарапульских школьников.

Технокласс является частью реализации соглашения о создании новых рабочих мест и укреплении кадрового потенциала региона, подписанного главой Удмуртии Александром Бречаловым и председателем Совета директоров холдинга «Русклимат» Михаилом Тимошенко в ноябре 2023 года.

Десятиклассники будут заниматься в техноклассе по трём образовательным векторам. «Инженерный вектор» направлен на погружение учащихся в инженерные дисциплины и технологии. «Вектор гибких навыков» призван развивать коммуникативные навыки, креативное мышление и умение вести переговоры. Третье направление — «Проектная деятельность» —предполагает работу над реальными проектами с возможностью их защиты.

В течение учебного года ребят ждут еженедельные занятия по софт-навыкам и инженерным дисциплинам, а в мае они смогут защитить свои проекты с возможностью получить грант от ИЗТТ. Успешные проекты будут отражены в аттестатах ребят, что даст преимущества при поступлении в технические вузы.