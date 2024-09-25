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Новая токарная мастерская открылась в Ижевском индустриальном техникуме

13:10, 25 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Новая токарная мастерская открылась в Ижевском индустриальном техникуме
13:10, 25 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#калашников\n#техникум
Фото: Концерн «Калашников»
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Её открыл «Калашников» для студентов профильных специальностей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском индустриальном техникуме имени Е.Ф. Драгунова открылась новая токарная мастерская. Об этом сообщает пресс-служба Концерна «Калашников».

Мастерская была открыта 18 сентября в преддверии Дня оружейника. Она оборудована и оснащена в соответствии с требованиями производственной системы на заводе. Рабочие места устроены по принципам бережливого производства. Подобное тесное взаимодействие с учебными заведениями – это часть стратегии «Калашников» для привлечения новых работников.

«Это поможет учащимся в дальнейшем легче пройти процесс адаптации на предприятиях холдинга в случае дальнейшего трудоустройства», – рассказывают на предприятии.

13:10, 25 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#калашников\n#техникум