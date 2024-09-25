Новая токарная мастерская открылась в Ижевском индустриальном техникуме

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском индустриальном техникуме имени Е.Ф. Драгунова открылась новая токарная мастерская. Об этом сообщает пресс-служба Концерна «Калашников».

Мастерская была открыта 18 сентября в преддверии Дня оружейника. Она оборудована и оснащена в соответствии с требованиями производственной системы на заводе. Рабочие места устроены по принципам бережливого производства. Подобное тесное взаимодействие с учебными заведениями – это часть стратегии «Калашников» для привлечения новых работников.

«Это поможет учащимся в дальнейшем легче пройти процесс адаптации на предприятиях холдинга в случае дальнейшего трудоустройства», – рассказывают на предприятии.