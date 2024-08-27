Ижевск. Удмуртия. Ижевчан приглашают отметить День знаний в парках города (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

1 сентября в 12:00 гостей ждут мастер-классы, игры и дискотека на теплоходе (0+). В 13:00 в парке Горького организуют интерактивные станции и анимационную программу, там же пройдут выступления танцевальных коллективов (0+). В 14:00 у Ротонды пройдет «Забег знаний» (6+).

В 15:00 мастер-классы и концерт состоятся в парке «Тишино» (0+), а в сквере оружейника Драгунова проведут «Полосу препятствий» (0+).

Вход на мероприятия свободный.

Напомним, в этом году школьные линейки пройдут 2 сентября. В связи с торжеством традиционно ограничат продажу спиртного.