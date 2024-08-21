Школьников Ижевска приглашают начать учебный год с массового «Забега знаний»

Ижевск. Удмуртия. Школьников Ижевска приглашают принять участие в «Забеге знаний» (6+). Как сообщают «Парки Ижевска», он состоится в воскресенье, 1 сентября, на аллее у ротонды в парке Горького.

В программе — забеги на дистанцию 400 метров в пяти возрастных категориях: мальчики и девочки 6-7 лет; 8-9 лет; 10-11 лет; 12-13 лет; 14-16 лет.

14:00 – 14:50 — регистрация и выдача стартовых номеров;

14:50 – 15:00 — открытие пробега и общая разминка;

15:00 — старт на дистанции 400 метров (мальчики и девочки, юноши и девушки);

16:00 — награждение победителей и закрытие мероприятия.

Мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.