Десятый поток «Школы фермеров» стартует в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В октябре в Удмуртии стартует десятый поток бесплатного образовательного проекта «Школа фермера» (18+). Его в республике реализует Удмуртский государственный аграрный университет при поддержке Минсельхоза РФ и Россельхозбанка.

«Большинство участников «Школы фермера» — люди, которые не имеют базовой профессии в сельском хозяйстве, но они разглядели в этом направлении перспективу и возможность самореализации, и в данном случае проект является для них эффективным инструментом по подготовке к старту своего дела», — отметил ректор УдГАУ Андрей Брацихин.

Он подчеркнул, что фермеры становятся всё большей силой в Удмуртии, и их деятельность способствует не только развитию агропромышленного комплекса республики, но и появлению новых, интересных точек роста в самом вузе.

«Это программы профессиональной переподготовки, сити-фермерство, производство и переработка плодово-ягодной продукции и так далее. Мне кажется, за этими направлениями в Удмуртии — серьёзное будущее, в том числе и благодаря работе выпускников "Школы фермера"», — резюмировал руководитель вуза.

В десятом потоке слушатели смогут повысить уровень знаний по двум профилям: «Мясное скотоводство» и «Производство и переработка плодов, ягод и овощей».

Отбор слушателей проекта состоится в сентябре на конкурсной основе. Курс рассчитан на три месяца. Итоговой работой выпускников станет бизнес-план по развитию своего дела. Зачисление граждан России, закончивших военную службу в зоне специальной военной операции, осуществляется вне конкурсного отбора.

Отметим, что десятая волна проекта стала самой массовой, в ней участвуют 50 регионов России. Всего по итогам девяти предыдущих волн обучение прошли 6 500 как действующих фермеров, так и начинающих в 66 регионах. К проекту подключены 70 учебных заведений — вузов, колледжей техникумов. Обучение велось по 45 специализациям.