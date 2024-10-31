Короленковский университет заключил соглашение о сотрудничество с Мелитопольским вузом

Глазов. Удмуртия. Короленковский университет в Удмуртии и Мелитопольский государственный университет в Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила в соцсетях ректор вуз из Глазова Янина Чиговская-Назарова.

«Предметом соглашения является создание системы долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в области подготовки кадров, реализации научных исследований. Заключение такого соглашения стало логичным шагом в развитии взаимоотношений между нашим вузами: мы уже несколько лет активно сотрудничаем в процессе развития дефектологического образования, организации научных конференций, проведении государственной итоговой аттестации», — отметила Янина Александровна.

Почётным гостем Короленковского университета стала Лариса Станиславовна Журавлева, заведующая кафедрой специального (дефектологического) образования Мелитопольский ГУ.

«Мы рады, что удалось при личной встрече подписать соглашение, обсудить все детали, презентовать опыт наших вузов в разных направлениях. Верим в дальнейшее плодотворное сотрудничество с далеким по расстоянию, но близким по духу и ценностям вузом!» — написала ректор ГИПУ имени В. Г. Короленко.

Отметим, что МелГУ создан 27 мая 2022 года. 15 августа 2022 года вуз получил свидетельство о государственной аккредитации в Российской Федерации. В структуру Мелитопольского государственного университета входят 7 факультетов и 3 колледжа. Вуз готовит высококвалифицированных специалистов по 68 специальностям различных направлений подготовки.