Почти 20 тысяч девятиклассников Удмуртии напишут ОГЭ

Ижевск. Удмуртия. Девятиклассники Удмуртии определились с предметами для сдачи ОГЭ в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики. Приём заявлений для участия в ГИА–9 завершился в регионе 1 марта.

Напомним, для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо будет сдать ОГЭ по четырём предметам: двум обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по своему выбору.

В 2023-2024 учебном году самый популярный предмет по выбору, который будут сдавать выпускники 9-х классов, — это география. Экзамен по нему напишут порядка 9 296 выпускников. На втором месте — информатика, её выбрали 9 200 обучающихся. На третьем и четвёртом месте — обществознание и биология.

Всего в 2024 году в государственной итоговой аттестации в Удмуртии примут участие 19 535 девятиклассников. Экзаменационная кампания пройдёт в три этапа: досрочный — с 23 апреля по 7 мая, основной — с 21 мая по 14 июня и дополнительный — с 3 по 13 сентября.