Молодые учителя получили напутствие к началу учебного года от главы Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев встретился с молодыми наставниками в рамках традиционной августовской конференции учителей Ижевска. Мероприятие проходит ежегодно. В его рамках школьные преподаватели определяют направления деятельности на ближайший учебный год и чествуют наиболее успешных учителей минувшего учебного периода.

Одним из важнейших событий конференции стала встреча с начинающими преподавателями. Ее глава столицы Удмуртии проводит из года в год. Олег Бекмеметьев сообщил, что для него ежегодные встречи с учителями, которые только начинают карьеру в школе, это повод для восторга: «Они пытливы, они интересны, они разносторонни. Они абсолютно не зашорены. И как бы ни складывалась внешняя ситуация, их духовный мир заточен и нацелен на то, чтобы максимально отдать ребятам то, что те заслуживают. А они с первых дней учебы в школе заслуживают уважения, они заслуживают максимально щедрого наделения знаниями».

Вот и на этот раз в уютном конференц-зале собрались порядка пары десятков молодых девушек, которые лишь недавно сами получили квалификацию педагога.

Для учителя ритмики Дарьи Нелюбиной школа — это уже второй дом. Она признается, что хорошо отдохнула на летних каникулах и с нетерпением ждет встречи с учениками. Нелюбина поделилась, что в школе № 5, где она работает, пока еще ощущается нехватка кадров. По ее словам, не хватает учителей иностранного языка и математики. А учителям начальных классов приходится работать даже в две смены. “Педагоги молодые идут, но их мало, их не хватает. Хотелось бы, чтобы больше учителей приходило. Это очень важная, ответственная профессия” - отметила Дарья Нелюбина.

За сорок минут девушки и глава города успели поговорить почти обо всем. Мэр Олег Бекмеметьев вспомнил себя в 25 лет. Вспомнил о том, как учился на конструктора пушек и получал Ленинскую стипендию. Девушки рассказали ему, что школьники сильно меняются, когда получают опыт работы на настоящем стратегическом заводе в летние месяцы. Получили молодые учительницы и главный совет — ничего не бояться и рожать детей.

Особенно главу города тронуло желание одного из юных учителей подойти к каждому ученику в классе дифференцированно, с пониманием сильных и слабых сторон каждого. «Это — пять с плюсом», — отметил Олег Бекмеметьев.