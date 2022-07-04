Глава Ижевска Олег Бекмеметьев встретился с курсантами Школы юных лётчиков

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетил Школу юных лётчиков в столице Удмуртии. В торжественной обстановке он встретился с курсантами, которые вернулись из крепости-героя Бреста.

Ижевск и Брест — города-побратимы. По приглашению белорусской стороны ижевские курсанты приняли участие в Вахте памяти у Поста № 1 Брестской крепости. Такая возможность предоставляется раз в пять лет — в юбилейный для поста год. Летом 2022 года ему исполняется 50 лет.

«Наши курсанты достойно справились со своей миссией, а ещё стали зрителями реконструкции начала Великой Отечественной войны, посетили музеи Брестской крепости», — сказал Олег Бекмеметьев.

Отметим, что в Брест отправились лучшие учащиеся Школы юных лётчиков — участники Парада Победы в Ижевске, победители патриотических соревнований, показавшие при этом и хорошие успехи в учёбе в общеобразовательных школах.

В самой же Школе юных лётчиков завершаются работы по проекту «Большой ремонт», который стартовал в 2019 году.

«Это три долгих этапа. На первом ремонтировали фасад с улицы Карла Либкнехта, заменили все инженерные коммуникации на первом этаже, установили новые окна. На втором этапе те же самые работы провели на втором этаже здания. Сейчас работы по реконструкции здания завершаются, продолжается ремонт фасада, впереди — работы по благоустройству территории», — отметил глава Ижевска.

В общей сложности на ремонт здания и закупку современного оборудования для обучения курсантов было направлено 46 млн рублей. По программе инициативного бюджетирования на территории военно-патриотического центра появился веревочный парк. Осенью начнет работать новая парашютная вышка, средства на ее реконструкцию собрали горожане.

«Дети смогут уже в современных высокотехнологичных условиях отрабатывать управление летательными средствами. Школа преобразилась, считаю, что к 1 сентября 2022 года — это будет хороший подарок всему городу», — резюмировал Олег Бекмеметьев.