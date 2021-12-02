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В Удмуртии запустят систему для оценки профессиональной компетенции педагогов

15:55, 02 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии запустят систему для оценки профессиональной компетенции педагогов
15:55, 02 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
94
0
#Удмуртия\n#учителя\n#педагоги\n#знания\n#проверка\n#профессионализм
Фото: twenty20.com
94
0

Учителя из 52 школ республики уже начали изучение онлайн-платформы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустят систему оценки профессиональных навыков педагогов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки удмуртской Республики.

Систему оценки запустит Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Удмуртии. Учителя и педагоги из 52 школ республики уже опробовали онлайн-платформу.

Система позволяет самостоятельно выявить свои недостатки в знаниях, а потом помогает составить образовательный план, учитывающий интересы педагога, а также индивидуальный трек профессионального роста. С помощью платформы можно зарегистрироваться на мероприятия, проводимые в Институте развития образования, и дистанционно получить консультацию у наставников центра.

Чтобы обучение проходило эффективно, его осуществляют на специальном образовательном сегменте онлайн-платформы.

15:55, 02 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
94
0
#Удмуртия\n#учителя\n#педагоги\n#знания\n#проверка\n#профессионализм
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