В Удмуртии запустят систему для оценки профессиональной компетенции педагогов

Учителя из 52 школ республики уже начали изучение онлайн-платформы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустят систему оценки профессиональных навыков педагогов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки удмуртской Республики.

Систему оценки запустит Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Удмуртии. Учителя и педагоги из 52 школ республики уже опробовали онлайн-платформу.

Система позволяет самостоятельно выявить свои недостатки в знаниях, а потом помогает составить образовательный план, учитывающий интересы педагога, а также индивидуальный трек профессионального роста. С помощью платформы можно зарегистрироваться на мероприятия, проводимые в Институте развития образования, и дистанционно получить консультацию у наставников центра.

Чтобы обучение проходило эффективно, его осуществляют на специальном образовательном сегменте онлайн-платформы.