Педагог-художник из Ижевска представит Удмуртию на конкурсе «Воспитатель года России»

Татьяна Хрумало обучает детей с нарушениями зрения.

Ижевск. Удмуртия. Педагог из Ижевска представит Удмуртию на всероссийском этапе конкурса «Воспитатель года России». Это право получила преподаватель республиканской школы № 256 для детей с нарушением зрения Татьяна Хрумало, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Решение направить педагога системы инклюзивного образования на федеральный этап профессионального состязания было принято оргкомитетом конкурса «Педагог года Удмуртии - 2020». Татьяна Хрумало успешно выступила в нем в числе финалистов.

Школа № 256 специализируется на обучении и адаптации детей с нарушениями зрения. Ребята получают здесь дошкольное и начальное школьное образование.

Педагогический стаж Татьяны Хрумало – 20 лет, из них 15 она работает со слабовидящими детьми. Опыт и применение разнообразных методик позволяют ей помочь своим воспитанникам компенсировать зрительные недостатки и в процессе обучения, и в обычной жизни.

В багаже Татьяны Хрумало немало авторских наработок. Например, она пишет стихи-сопровождения для творческих занятий и физразминок. Ее основная тема - нетрадиционные методы рисования со слабовидящими и незрячими детьми. Работы маленьких подопечных Татьяны Валерьевны много раз выставлялись на республиканских, всероссийских и международных творческих конкурсах.

Финал профессионального конкурса «Воспитатель года России» запланирован на осень.