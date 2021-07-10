100 баллов по двум предметам на ЕГЭ смогли набрать 3 выпускника Удмуртии

Максимальный результат по республике за все экзамены - 389.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии три выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова

Арина Кузнецова из естественно-гуманитарного лицея №30 показала лучший результат по Удмуртии - за 4 экзамена она получила 389 баллов. На максимальные баллы она написала русский язык и биологию. Математику и химию сдала на 94 и 95 баллов соответственно.

По словам Арины, она готовилась к экзаменам во время дистанционного обучения в 10 классе. Ученица быстро делала все уроки, а оставшееся время уделяла подготовке.

Одноклассница Арины Софья Пашагина тоже стала 200-балльницей. Еще один выпускник с таким результатом - Виталий Зорин из школы №22 Воткинска.

Всего же лучший результат на ЕГЭ по одному из предметов продемонстрировали 62 школьника Удмуртии. В прошлом году их было 60, написал на своей странице "ВКонтакте" зампред правительства Удмуртии Анатолий Строков.

Чаще всего 100 баллов выпускники Удмуртии получали по русскому языку - 17 человек, а также химии - 14. Один школьник сдал профильную математику на 100 баллов, а вот иностранный язык на максиму не написал никто.

По России 200 баллов удалось набрать 409 ученикам, на 400 баллов сдала только одна выпускница.