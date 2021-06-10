Более 300 бесплатных целевых мест откроют в Ижевской медакадемии в этом году

Минздрав Удмуртии объявил о программе целевого набора на врачебные специальности.

Ижевск. Удмуртия. Более 300 бесплатных целевых мест откроют в Ижевской медакадемии в 2021 году. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в вузе на конкурсной основе готовы бесплатно принять 205 студентов по программам специалитета и 103 – на обучение в ординатуре.

130 льготных мест открыто по специальности «Лечебное дело», также по целевому набору смогут обучаться 60 будущих педиатров и 15 стоматологов. Для заключения договора необходимо обратиться в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.

Для абитуриентов, прошедших конкурс на целевые места, гарантировано бесплатное получение высшего медицинского образования и трудоустройство после получения диплома. Кроме того, помимо обычной стипендии «целевикам» в период обучения положены ежегодные единовременные выплаты.

Как рассказала начальник управления медицинского образования и кадровой политики Минздрава Удмуртии Наталья Гагарина, проблема нехватки врачей остро стоит и в районных больницах, и в городских медучреждениях. Например, в городской больнице № 1 Воткинска 17 врачебных участков обслуживают 5 терапевтов и 3 фельдшера. Расширение программы целевого набора поможет постепенно решить эту проблему, считают в Минздраве.

Преференции для молодых медиков не заканчиваются и после окончания вуза. Так, в 2020 году единовременные выплаты по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили более 100 специалистов, согласившихся работать в районных и сельских больницах.

Также в прошлом году стартовала аналогичная региональная программа. 40 врачам и фельдшерам, пришедшим на работу в государственные и муниципальные клиники в качестве подъемных выплатили по 500 тыс. рублей.