Школу начнут строить в Воткинске в 2021 году

Она будет рассчитана на 825 учеников.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в 2021 году начнется строительство школы на 825 мест. Об этом со ссылкой на слова главы Удмуртии Александра Бречалова сообщает его пресс-служба.

«В планах 2021 не снижать темпы строительства и развития образования Удмуртской Республики. К примеру, в 2021 в регионе будет открыто 39 центров «Точка роста», открыт центр цифрового развития «IT-Куб» в Воткинске. Также мы продолжим ремонт в спортивных залах сельских школ, в 2021 году их будет порядка 25, а также начнется строительство школы на 825 мест в Воткинске», - отметил Александр Бречалов.

По данным, опубликованным на официальном сайте Воткинска, в городе работают 12 полных (средних) общеобразовательных школ, 2 основные общеобразовательные школы, 1 муниципальная общеобразовательная школа-интернат «Кадетская школа-интернат» (далее МОШИ «КШИ»), 1 специальная коррекционная школа и 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщает, что благодаря нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в регионе произошло качественное улучшение уровня и доступности не только школьного и дополнительного образования детей, но и среднего профессионального образования.

За 2020 год в республике создали 42 общеобразовательных центра «Точка роста», мобильный технопарк «Кванториум», отремонтировали 26 спортивных залов в сельских школах, открыли «Дом научных коллабораций» и центр цифрового образования «IT-Куб».

На средства нацпроекта обновлена материально-техническая база в 2 коррекционных школах Ижевска (№39 и №79), внедрена цифровая образовательная среда в 36 СПО и 66 школах, открыто 24 мастерских в СПО, создан Центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Ижевске.