В Удмуртии завершили строительство новой школы в селе Большое Волково

Она рассчитана на 160 мест.

Вавож. Удмуртия. В селе Большое Волково Вавожского района Удмуртии завершили строительство школы на 160 мест. Как передаёт пресс-служба главы и правительства республики, в учреждении будут обучаться дети из села и двух соседних населённых пунктов.

В новом здании будут созданы условия для доступной среды, установлено современное интерактивное оборудование. В 2022 году в школе планируется открытие «Точки роста».

Прежнее здание школы 1970 года постройки было признано аварийным в 2016 году и образовательный процесс «переехал» в сельский дом культуры. Прежде там располагались начальные классы этой школы.

Отметим, что в школе активно развиваются спортивные направления: лёгкая атлетика, лыжные гонки, лапта, волейбол. Новый современный стадион при школе, спортивный зал будут способствовать дальнейшему развитию детского спорта.

1 сентября 2021 года дети смогут пойти в новую школу.