1 сентября здесь ждут 180 первоклассников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проинспектировали готовность школы № 16 к новому учебному году. Как рассказала директор учреждения Жанна Таранникова, 1 сентября здесь ждут 180 первоклассников.

«В рамках «Большого ремонта» мы поменяли большинство окон. Провели косметический ремонт в кабинетах и рекреациях. Здесь поменяли потолок на «армстронг», привели все стены в порядок, а также поменяли все двери», — рассказала Жанна Владимировна.

Капитального ремонта здесь не было с момента открытия школы, уже 44 года. В библиотеку поступили новые учебники. К началу учебного года готовы и в плане эпидемиологической обстановки в мире. Составлена маршрутизация потоков учащихся как в учебных зонах, так и в столовой.

Все этажи в школе посвящены определённой тематике, третий этаж — патриотический. В коридоре большое панно из батальных картин, рядом — музей с уникальными экспонатами. Основал его почётный гражданин Ижевска, педагог и коллекционер Анатолий Новиков. Чтят в школе и память о своих выпускниках, погибших в Чечне.

Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин отметил, что три года назад школе уже удалось отремонтировать спортзал по программе инициативного бюджетирования.

«К предстоящему учебному году в школе № 16 был проделан большой объём работы — наши дети будут заниматься в комфортных условиях. Мы довольны подготовкой и других образовательных учреждений города к новому учебному году. Часть из них продолжают работы в настоящее время, но к 1 сентября все они откроют свои двери для учащихся и воспитанников Ижевска», — прокомментировал Олег Гарин.

Он также отметил, что в Ижевске школы и детсады полностью готовы к началу учебного года. В 22 школах осталось лишь завершить ремонт кровли.