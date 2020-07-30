Два вуза в Удмуртии поднялись в Национальном рейтинге университетов-2020

Список лучших университетов России возглавил МГУ.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский госуниверситет и Ижевская государственная медакадемия поднялись в Национальном рейтинге университетов-2020. Ежегодный список представила международная информационная группа «Интерфакс».

УдГУ 127-130 место, набрав 372 балла. В 2019 году вуз был гораздо ниже – на 139-140 месте, а в 2018 – в 132-133 месте. По итогам работы в 2020 году на 157 строчке с 358 баллами расположился Ижевский государственный технический университет имени Михаила Калашникова. То же место он занимал и два предыдущих года.

ИГМА поднялась с 267-271 места в 2019 году на 258-260 место, набрав 314 очков. А вот Глазовский государственный педагогический институт имени Владимира Короленко сдал позиции. Он набрал 303 балла и расположился на 282 месте, тогда как в 2019 году занимал 262-266 место, а в 2018 – 249-251 место.

Список лучших университетов России возглавил Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. Второе место в списке занял Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», третье – Национальный исследовательский университет Московский физико-технический институт (МФТИ).

Всего в списке представлены 337 ведущих университетов и институтов России. Их деятельность оценивали по шести параметрам: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда; интернационализация (международное сотрудничество); бренд; инновации и технологическое предпринимательство.