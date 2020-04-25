Глазовский государственный пединститут перешел в ведение Минпросвещения России

Ранее вуз подчинялся Миннауки и высшего образования.

Глазов. Удмуртия. Глазовский государственный пединститут имени В. Г. Короленко перешёл в ведение Минпросвещения России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Всего 33 педагогических вуза федерации были переведены из подчинения Миннауки и высшего образования в ведение министерства просвещения.

«Мы перешли в своё ведомство, чтоб быть ближе к региональной системе образования, так как именно для неё в первую очередь готовим учителей», — рассказала «Сусанину» ректор ГГПИ Янина Чиговская-Назарова.

Она отметила, что данный переход позволит участвовать в национальном проекте «Образование», а также «иметь учредителя, который в нас заинтересован». Ректор подчеркнула, что Миннауки остаётся учредителем в области законодательных актов в сфере высшего образования. Таким образом, ГГПИ встал в один ряд с ИГМА и ИжГСХА — вузами Удмуртии, являющимися подведомственными образовательными учреждениями Минздрава и Минсельхоза России соответственно. Непосредственно министерству науки и высшего образования России в Удмуртии подчиняются УдГУ и ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.

«Для студентов изменений не должно быть никаких. Надеюсь, что финансирование сохранится и даже увеличится. Хотя на сегодняшний момент речи о нём не идёт, поскольку сейчас переходный период — утверждаются уставы вузов», — резюмировала ректор ГГПИ.