250 девятиклассников Удмуртии отправили на пересдачу итогового собеседования по русскому языку

Экзамен сдали 16 230 школьников.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 250 девятиклассников не смогли сдать итоговое собеседование по русскому языку, получив «не зачет». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Всего на экзамен было зарегистрировано 16 554 школьника. 12 февраля на него явились только 16 445. Большинство – 16 230 девятиклассников получили «зачет».

Напомним, ребятам нужно было выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его, провести монолог и диалог. Собеседование является условием допуска к итоговой аттестации.

Не прошедших испытание 11 марта ждет на пересдача.