В Удмуртии стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Ученики уже проверили свои знания по французскому языку, впереди русский.

Ижевск. Удмуртия. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) стартовал в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба Минобрнауки республики, 10 января ученики проверили свои знания по французскому языку.

В понедельник, 13 января, в УдГУ школьники будут выполнять задания по русскому языку. Региональный этап продлится до 22 февраля. Задания для олимпиады, единые для всех российских школьников, разработаны центральными предметно-методическими комиссиями по 24 общеобразовательным предметам.

По результатам интеллектуального состязания определят участников заключительного этапа олимпиады, который пройдёт с 20 марта по 30 апреля 2020 года.

Отметим, что ВсОШ включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

График проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Удмуртии в 2019-2020 учебном году доступен на сайте министерства.