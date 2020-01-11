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В Удмуртии стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

11:50, 11 января, 2020
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
11:50, 11 января, 2020
Дмитрий Стрелков
33
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#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники
Фото: vk.com/vesty68
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Ученики уже проверили свои знания по французскому языку, впереди русский.

Ижевск. Удмуртия. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) стартовал в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба Минобрнауки республики, 10 января ученики проверили свои знания по французскому языку.

В понедельник, 13 января, в УдГУ школьники будут выполнять задания по русскому языку. Региональный этап продлится до 22 февраля. Задания для олимпиады, единые для всех российских школьников, разработаны центральными предметно-методическими комиссиями по 24 общеобразовательным предметам.

По результатам интеллектуального состязания определят участников заключительного этапа олимпиады, который пройдёт с 20 марта по 30 апреля 2020 года.

Отметим, что ВсОШ включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

График проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Удмуртии в 2019-2020 учебном году доступен на сайте министерства.

Школьные олимпиады: спорт или физкультура

Чем же можно завлечь читателя в текст статьи? Конечно, деньгами. Федерация за участие в государственных олимпиадах начала платить деньги, для школьника вполне большие. Человек, который вышел на "Межнар" и всех там победил, получит 1 млн рублей. Победители "Всероса", которые достаточно часто встречаются в Ижевске, могут обогатиться на 300 тыс.

11:50, 11 января, 2020
Дмитрий Стрелков
33
0
#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники

 

 

 


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