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В Удмуртии стали известны сроки сдачи ОГЭ в 2020 году

08:30, 24 декабря, 2019
Юрий Абашев
В Удмуртии стали известны сроки сдачи ОГЭ в 2020 году
08:30, 24 декабря, 2019
Юрий Абашев
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#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОГЭ
Фото: gorodche.ru
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Досрочный период сдачи стартует 21 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стало известно расписание и продолжительность ОГЭ по каждому предмету, а также требования к использованию средств обучения. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Министерство просвещения России  и Рособрнадзор утвердили расписание основного государственного экзамена. В 2020 году выпускники будут сдавать иностранные языки 22 и 23 мая. Экзамен по истории, физике, биологии и химии школьники сдадут 26 мая. 29 мая пройдут экзамены по обществознанию, информатике географии и химии.

«30 мая — экзамен по обществознанию, 2 июня — по русскому языку, 5 июня — по литературе, физике, информатике, географии и 9 июня — по математике. При этом досрочный период сдачи стартует 21 апреля и закончится 6 мая», — говорится в сообщении.

Экзамены по математике, русскому и литературе продлятся 3 часа 55 минут, по физике, обществознанию и истории — 3 часа, а на экзамен по географии отведено 2,5 часа.

На ОГЭ школьники могут пользоваться орфографическими словарями, линейкой и справочниками с формулами. На экзамене по физике и химии для школьников будут доступны калькулятор и лабораторное оборудование.

Пересдача пройдёт с 4 по 11 сентября.

08:30, 24 декабря, 2019
Юрий Абашев
109
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОГЭ

 

 

 


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