В Удмуртии стали известны сроки сдачи ОГЭ в 2020 году

Досрочный период сдачи стартует 21 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стало известно расписание и продолжительность ОГЭ по каждому предмету, а также требования к использованию средств обучения. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили расписание основного государственного экзамена. В 2020 году выпускники будут сдавать иностранные языки 22 и 23 мая. Экзамен по истории, физике, биологии и химии школьники сдадут 26 мая. 29 мая пройдут экзамены по обществознанию, информатике географии и химии.

«30 мая — экзамен по обществознанию, 2 июня — по русскому языку, 5 июня — по литературе, физике, информатике, географии и 9 июня — по математике. При этом досрочный период сдачи стартует 21 апреля и закончится 6 мая», — говорится в сообщении.

Экзамены по математике, русскому и литературе продлятся 3 часа 55 минут, по физике, обществознанию и истории — 3 часа, а на экзамен по географии отведено 2,5 часа.

На ОГЭ школьники могут пользоваться орфографическими словарями, линейкой и справочниками с формулами. На экзамене по физике и химии для школьников будут доступны калькулятор и лабораторное оборудование.

Пересдача пройдёт с 4 по 11 сентября.