Удмуртия оказалась одним из трех регионов Поволжья, где нет проблем с изучением родного языка

Добровольность изучения прописана в региональном законодательстве.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика оказалась одним из трех регионов Приволжского федерального округа, где не возникло проблем с изучением родного языка. Об этом во время встречи с главными редакторами СМИ в понедельник, 4 декабря, сообщил полпред президента России в Поволжье Михаил Бабич.

По его словам, в ряде субъектов возникли трудности с навязыванием преподавания государственных языков. «Никто никогда в Российской Федерации не оспаривал право и возможность изучать наших граждан языки народов России и субъектов», - подчеркнул он. При этом, Бабич подчеркнул, что изучение языков должно быть добровольным. Кроме того, необходимо довести количество часов преподавания русского языка до рекомендованного Минобрнауки.

«У нас в Удмуртской Республике, Марий Эл и Мордовии вообще никаких проблем не было», - рассказал Михаил Бабич.