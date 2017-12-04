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      Удмуртия оказалась одним из трех регионов Поволжья, где нет проблем с изучением родного языка

      14:35, 04 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      14:35, 04 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      289
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Михаил Бабич\n#ПФО\n#Удмуртия\n#язык
      Фото: ИА "Сусанин"
      289
      0

      Добровольность изучения прописана в региональном законодательстве.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика оказалась одним из трех регионов Приволжского федерального округа, где не возникло проблем с изучением родного языка. Об этом во время встречи с главными редакторами СМИ в понедельник, 4 декабря, сообщил полпред президента России в Поволжье Михаил Бабич.

      По его словам, в ряде субъектов возникли трудности с навязыванием преподавания государственных языков. «Никто никогда в Российской Федерации не оспаривал право и возможность изучать наших граждан языки народов России и субъектов», - подчеркнул он. При этом, Бабич подчеркнул, что изучение языков должно быть добровольным. Кроме того, необходимо довести количество часов преподавания русского языка до рекомендованного Минобрнауки.

      «У нас в Удмуртской Республике, Марий Эл и Мордовии вообще никаких проблем не было», - рассказал Михаил Бабич.

      14:35, 04 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      289
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Михаил Бабич\n#ПФО\n#Удмуртия\n#язык

       

       

       

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