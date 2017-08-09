Еще в одном образовательном учреждений сейчас проводятся работы по реконструкции буфета-раздаточной.

Ижевск. Удмуртия. 186 из 187 детсадов в Ижевске прошли приемку к новому учебному году. Еще в одном муниципальном образовательном учреждении сейчас проводятся работы по реконструкции буфета-раздаточной. Об этом журналистам рассказали во время объезда, в котором приняли участие глава города Юрий Тюрин и замглавы администрации Ижевска по социальной политике Михаил Тарасов

«Здесь (детский сад №119 – прим. ред.) были определенные проблемы, связанные с организацией детского питания. Но я посмотрел, и опасений особых нет – работы выполнят к 1 сентября. Есть вопросы по крыше, но средства выделят, и крыша на корпусе будет восстановлена», - рассказал глава города Юрий Тюрин.

Отметим, что в детсадах Первомайского, Ленинского и Устиновского районах пролицензированы все медицинские кабинеты. В Октябрьском районе лицензии ждет 76-й детсад, в Индустриальном районе 6 учреждений уже прошли все необходимые процедуры, но ожидают необходимые документы.