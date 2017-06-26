Соревнования прошли в Иннополисе Республики Татарстан.

Иннополис. Татарстан. Школьники из Удмуртии стали призерами всероссийской робототехнической олимпиады, которая прошла в Иннополисе Республики Татарстан. Возраст участников варьировался от 8 до 19 лет, сообщает пресс-служба Образовательного портала Удмуртии.

В сборную нашего региона вошли десять команд из: гуманитарно-юридического лицея №86 (Ижевск), гимназии №56 (Ижевск), лицея № 41 (Ижевск), школы № 78 (Ижевск); дворца детского (юношеского) творчества (Ижевск), дома детского творчества Первомайского района Ижевска; Якшур-Бодьинского центра дополнительного образования.

В состязании «Персональные интеллектуальные робототехнические системы для комфортной жизнедеятельности» (продвинутая возрастная группа) команда 41 лицея Ижевска заняла первое место, а команда школы №78 стала третьей с проектом «Здоровое сердце».

Победителей всероссийской робототехнической олимпиады будут рекомендовать к включению в состав национальной сборной России, которая выступит на всемирной робототехнической олимпиаде в Коста-Рике.