Жители Удмуртии могут поддержать пельмени в номинации на премию Russian Traveler Awards 2024

Ижевск. Удмуртия. Удмуртские пельмени вновь вошли в число номинантов на премию Russian Traveler Awards 2024 (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Удмуртии.

В традиционном ежегодном рейтинге — необычные и исторические кулинарные специалитеты, аутентичные блюда и продукты национальной гастрономии из разных регионов России.

Жители Удмуртии могут поддержать родные пельмешки, проголосовав на сайте премии от «Рашен Трэвел» по ссылке. И тогда их вновь признают лучшим национальным блюдом в стране.