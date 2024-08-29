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Жители Удмуртии могут поддержать пельмени в номинации на премию Russian Traveler Awards 2024

14:30, 29 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители Удмуртии могут поддержать пельмени в номинации на премию Russian Traveler Awards 2024
14:30, 29 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
34
0
#Удмуртия\n#конкурсы\n#пельмени
Фото: ИА «Сусанин»
34
0

Для голосования необходима регистрация на сайте.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртские пельмени вновь вошли в число номинантов на премию Russian Traveler Awards 2024 (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Удмуртии.

В традиционном ежегодном рейтинге — необычные и исторические кулинарные специалитеты, аутентичные блюда и продукты национальной гастрономии из разных регионов России.

Жители Удмуртии могут поддержать родные пельмешки, проголосовав на сайте премии от «Рашен Трэвел» по ссылке. И тогда их вновь признают лучшим национальным блюдом в стране.

14:30, 29 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
34
0
#Удмуртия\n#конкурсы\n#пельмени