Съемки документального фильма о семье Башениных прошли в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В День российского кино, 27 августа, в Сарапуле прошли съемки документального фильма о семье Башениных. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков в соцсетях.

Премьера проекта будет посвящена важным в истории города сооружениям — «Царь-дому» и загородной даче купца 1-й гильдии Павла Башенина. «Эти дома — настоящие жемчужины нашего региона и непременно привлекут внимание туристов своей историей и красотой», — заявил Виктор Шестаков.

Проект приурочен к 115-летию Сарапульского музея-заповедника и дачи Башенина. В нем специалисты музейного комплекса расскажут о семье Башениных и их вкладе в историю Сарапула.