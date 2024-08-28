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Съемки документального фильма о семье Башениных прошли в Сарапуле

09:40, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Съемки документального фильма о семье Башениных прошли в Сарапуле
09:40, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
161
0
#кино\n#документальный фильм\n#Сарапул\n#Дача Башенина
Фото: Виктор Шестаков
161
0

Премьеру проекта посвятят «Царь-дому» и загородной даче купца 1-й гильдии Павла Башенина.

Сарапул. Удмуртия. В День российского кино, 27 августа, в Сарапуле прошли съемки документального фильма о семье Башениных. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков в соцсетях.

Премьера проекта будет посвящена важным в истории города сооружениям — «Царь-дому» и загородной даче купца 1-й гильдии Павла Башенина. «Эти дома — настоящие жемчужины нашего региона и непременно привлекут внимание туристов своей историей и красотой», — заявил Виктор Шестаков.

Проект приурочен к 115-летию Сарапульского музея-заповедника и дачи Башенина. В нем специалисты музейного комплекса расскажут о семье Башениных и их вкладе в историю Сарапула.

09:40, 28 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
161
0
#кино\n#документальный фильм\n#Сарапул\n#Дача Башенина