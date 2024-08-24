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Скульптуру купца Булычёва установили в Селтах

15:00, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Скульптуру купца Булычёва установили в Селтах
15:00, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
135
0
#Селты\n#история\n#скульптуры\n#Сибирский тракт
Фото: администрация Селтинского района УР
135
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Собирательный образ стал одним из персонажей парка Сибирского тракта.

Селты. Удмуртия. В парке персонажей Сибирского тракта в Селтах установили первую скульптуру. Как сообщает в соцсетях администрация Селтинского района, скульптура представляет собой купца Николая Николаевича Булычёва основателя особняков в центре села.

По архивным данным, отец братьев Николая и Тимофея Булычёвых Николай пришёл пешком из города Нолинска Вятской губернии (сегодня в Кировской области) в 1865 году после пожара, который сгубил деревянный город.

За годы труда братья Булычёвы основали фабрику по закупке и переработке льна, имели мощную шерстобитку, пимокатный цех, паровую мельницу. Располагая огромным капиталом, имели свой пароход на Каме, приобретали для расширения производства новейшее по тем временам оборудование. Также купцы открыли в Селтах магазины, где торговали мануфактурой и галантереей.

В 1918 году всё имущество купцов было национализировано.

15:00, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
135
0
#Селты\n#история\n#скульптуры\n#Сибирский тракт