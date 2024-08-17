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Роспатент зарегистрировал бренд «Удмуртские перепечи»

16:25, 17 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Роспатент зарегистрировал бренд «Удмуртские перепечи»
16:25, 17 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перепечи
Фото: Диана Ежова
158
0

Национальная выпечка зарегистрировано на как географическое указание.

Удмуртия. На карте появился новый зарегистрированный бренд — «Удмуртские перепечи». Об этом сообщает Роспатент.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала географическое указание «Удмуртские перепечи». Это один из символов кухни удмуртского народа, который является обязательным гостевым и праздничным блюдом. В традиционной культуре перепечи служили подношением семейно-родовому духу-покровителю.

Удмуртские перепечи отличаются разнообразием начинок: мясо и рыба, грибы и овощи, творог и дикорастущие травы.

16:25, 17 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перепечи