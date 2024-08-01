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Экс-директор Ижевского цирка получил звание «Лучший цирковой управленец года»

15:15, 01 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Экс-директор Ижевского цирка получил звание «Лучший цирковой управленец года»
15:15, 01 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
169
0
#Москва\n#цирк\n#Ижевский цирк
Фото: ИА "Сусанин"
169
0

Оглашены имена победителей Международной профессиональной цирковой премии «Призвание».

Москва. В Москве прошла церемония награждения победителей Международной профессиональной цирковой премии «Признание». Среди отмеченых экс-директор Ижевского цирка Сергей Беляков. Об этом сообщается в телеграм-канале Росгорцирка.

Жюри признало артистом года Илью Калинина, исполнителя главной роли с опасными трюками в спектакле «Страшная сила» на арене цирка на проспекте Вернадского. Лучшим цирковым номером стало выступление акробаток на подкидных досках под руководством Алексея Зарипова.

В номинации «Лучший цирковой управленец года» победил генеральный директор «Росгосцирка», ранее руководивший Ижевским цирком, Сергей Беляков.


 

15:15, 01 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
169
0
#Москва\n#цирк\n#Ижевский цирк