Удмуртская певица Ladi Sveti выпускает новую песню «Дыры́»

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская исполнительница Ladi Sveti (Свети Ручкина) размышляет об отношениях человека со временем в своей новой песне «Дыры́» (18+). Как певица рассказала «Сусанину», название с удмуртского переводится как «моё время». Ladi Sveti отметила, что толчком к созданию трека явилось его название.

«Однажды я ошиблась в ударении, читая название спектакля «Ды́ры». Ударение я поставила на последний слог, как это предписывают правила удмуртского языка. После в сборнике стихов удмуртской поэтессы Людмилы Кутяновой нашлись строки, в которых автор обращается к своей эпохе — они и стали началом песни-размышления о времени. Остальную часть текста написала современная поэтесса Анастасия Шумилова», — рассказала Свети Ручкина.

Она отметила, что, если вы давно хотели уделить немного времени размышлениям о времени, «Дыры́» станет прекрасным саундтреком для этого занятия. Мелодия песни заставляет задуматься о вечном и сиюминутном, а звучание традиционного удмуртского инструмента — крезь — становится связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим. Тревогу в голосе исполнительницы сменяет душевный подъём, а за ними следуют горечь. Одно в песне неизменно: достоинство лирической героини, которая обещает не изменять себе даже в тяжелые времена.

С песней «Дыры́» Ladi Sveti продолжает расширять границы современной удмуртской музыки, гармонично соединяя традиции удмуртской песенной культуры с электропопом, синтипопом, фанком и другими музыкальными жанрами.

Песня выйдет на платформах завтра, 10 июля. Но уже сегодня её можно прослушать по ссылке даром.