Ижевск. Удмуртия. В библиотеках Удмуртии в субботу, 18 апреля, пройдёт ежегодная акция «Библионочь» (6+). В 2026 году она посвящена Году единства народов РФ и пройдёт под девизом: «Единство народов — сила России». Основные площадки в Ижевске следующие.

Так, Национальная библиотека Удмуртии (Ижевск, ул. Советская, 11) превратится в большое пространство встреч, творчества и общения. В программе — мастер-классы, творческие встречи, лекции, викторины, концерты, показы фильмов, выставки и экскурсии. Будут мероприятия для детей и взрослых, любителей книг, музыки, истории и культуры. Мероприятия пройдут с 10:00 до 23:00. Подробности можно узнать в соцсетях учреждения.

Централизованная библиотечная система Ижевска имени Н. А. Некрасова (ул. Вадима Сивкова, 158) приглашает гостей на «Вечерний экспресс» по маршруту единства. На его остановках будут ждать фотозона и презентации национальных сообществ, увлекательный квиз и душевный квартирник; авторская читка пьесы Елены Обидиной, встречи с творческими людьми: Полиной Кубиста, Дарали Лели, Ильмиром Касимовым. Мастер-классы, настолки, интерактивная песочница, подвижные игры народов России, а также вагон-ресторан. Мероприятия начнутся в 17:00.

Республиканская библиотека для детей и юношества (ул. Пушкинская, 200) приглашает прийти всей семьей, с друзьями и одноклассниками. Здесь мероприятия пройдут с 17:00 до 20:00. Афишу можно посмотреть в соцсетях по ссылке.

Также различные мероприятия в рамках всероссийской акции пройдут в прочих библиотеках города и всей Удмуртии.

Вход на мероприятия свободный.