Сын Владимира Высоцкого выступит на литературном фестивале в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Сын знаменитого барда и актера Владимира Высоцкого выступит в Ижевске в рамках литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского» (0+). Творческая встреча с Никитой Высоцким состоится в Национальной библиотеке Удмуртской Республики, сообщается на официальной странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, литературный фестиваль «На родине П. И. Чайковского» пройдет в Удмуртии с 23 по 26 мая. Его площадки развернутся в Ижевске, Сарапуле, Шаркане, селе Июльском Воткинского района и поселке Игра. По традиции, ценителей словесности и искусства ждут встречи с известными поэтами, писателями и актерами.

Одним из гостей фестиваля станет директор государственного музея Владимира Высоцкого, актер, режиссер и продюсер Никита Высоцкий. Он расскажет о своей личной истории, связанной с жизнью и творчеством своего отца, а также прочтет наиболее известные его стихи: «Баллада о детстве», «Я бодрствую, но вечный сон мне снится…», «Он не вернулся из боя», «Ну вот исчезла дрожь в руках» и другие.

Творческий вечер под названием «Своя колея» состоится 24 мая в 18:30 в Национальной библиотеке Удмуртии (Ижевск, улица Советская, 11). Вход свободный по предварительной регистрации.