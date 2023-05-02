Священник из Селтинского района стал героем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души»

Селты. Удмуртия. Священник Константино-Еленинского храма села Селты Артемий Прозоров стал героем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+) на телеканале «Россия 1». Об этом служитель церкви рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Священник спел на съёмках передачи песню «Я люблю тебя, жизнь», а также рассказал Малахову о традициях своей семьи и передал подарки от прихожан.

Съёмки проходили также в храме святых равноапостольных Константина и Елены села Селты, где служит Артемий Прозоров.

Передача выйдет 7 мая на «России 1» в 18:00.