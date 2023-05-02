Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Священник из Селтинского района стал героем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души»

13:45, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Священник из Селтинского района стал героем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души»
13:45, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
325
0
#Селты\n#Удмуртия\n#Россия 1
Фото: vk.com/wall143834289_4203
325
0

Программа выйдет 7 мая.

Селты. Удмуртия. Священник Константино-Еленинского храма села Селты Артемий Прозоров стал героем шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+) на телеканале «Россия 1». Об этом служитель церкви рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Священник спел на съёмках передачи песню «Я люблю тебя, жизнь», а также рассказал Малахову о традициях своей семьи и передал подарки от прихожан.

Съёмки проходили также в храме святых равноапостольных Константина и Елены села Селты, где служит Артемий Прозоров. 

Передача выйдет 7 мая на «России 1» в 18:00.  

13:45, 02 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
325
0
#Селты\n#Удмуртия\n#Россия 1