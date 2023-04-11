В Удмуртии начали сбор средств на издание посмертной книги поэта-этнофутуриста Рафита Мина

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали сбор средства на издание посмертной книги стихов удмуртского поэта Рафита Мина (Рафит Миннекузин). Об этом объявил в соцсетях поэт, прозаик, редактор отдела художественной литературы издательства «Удмуртия» Сергей Матеев.

Отметим, что Рафит Миннекузин родился в 1966 году и ушёл из жизни в июле 2022 года.

По мнению редактора журнала «Кенеш» Анастасии Шумиловой, которым она поделилась в своём ТГ-канале «О чём поёт вотячка», Рафит Мин — знаковый поэт для удмуртской литературы и этнофутуризма.

«Последние годы жизни поэт провёл в уединении в своей родной деревне, он родом из удмуртской деревни Байшады в Башкортостане. Вёл домашнее хозяйство. Писатель Ульфат Бадретдинов написал про Рафита Миннекузина пьесу «Вужер пи» («Сын тени»), в которой судьба, одиночество, неприкаянность Поэта связаны с темой исчезновения маленьких деревень. Интересно, что один из последних текстов Рафита Мина — «Покчиесь удмурт гуртъёс» («Маленькие удмуртские деревни») — очень оптимистичен: «Вань ай ми…» («Мы живы ещё…») — утверждает поэт и обещает, что ещё прозвучит удмуртская песня», — написала Анастасия Шумилова.

По её мнению, от текстов Рафита Миннекузина веет некой древностью: «Словно он жил во времена, когда удмурты сражались за свою независимость, и воспевал, играя у костра на крезе, подвиги воинов-батыров… Удмуртский Гомер. В общем, пробирает».

Подробности о сборе средств на странице Сергея Матвеева «ВКонтакте».