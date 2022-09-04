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Лариса Долина пригласила глазовчан на свой концерт

13:34, 04 сентября, 2022
Евгений Кандаков
Лариса Долина пригласила глазовчан на свой концерт
13:34, 04 сентября, 2022
Евгений Кандаков
627
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#Удмуртия\n#Глазов\n#культура\n#артисты\n#эстрада\n#музыка\n#концерт
Фото: vk.com/larisadolinacom
627
0

Мероприятие состоится 6 сентября на площади Свободы.

Глазов. Удмуртия. Народная артистка России Лариса Долина посетит Глазов. Выступление певицы в самом северном городе Удмуртии состоится в ближайшие дни, сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на «Глазов сегодня».

В своем видеоприглашении на концерт Долина отметила, что не была в Глазове уже много лет и счастлива снова спеть для горожан после длительного перерыва.

«Дорогие глазовчане! Мы очень давно с вами не виделись. Я попытаюсь сейчас этот пробел ликвидировать. <…> Приходите, я дам сольный концерт!», - сказала знаменитая исполнительница.

Лариса Долина добавила, что ждет всех желающих ее послушать 6 сентября. Как уточнили в администрации Глазова, выступление ожидается в 18:30 на площади Свободы.

13:34, 04 сентября, 2022
Евгений Кандаков
627
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#культура\n#артисты\n#эстрада\n#музыка\n#концерт