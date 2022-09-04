Лариса Долина пригласила глазовчан на свой концерт

Глазов. Удмуртия. Народная артистка России Лариса Долина посетит Глазов. Выступление певицы в самом северном городе Удмуртии состоится в ближайшие дни, сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на «Глазов сегодня».

В своем видеоприглашении на концерт Долина отметила, что не была в Глазове уже много лет и счастлива снова спеть для горожан после длительного перерыва.

«Дорогие глазовчане! Мы очень давно с вами не виделись. Я попытаюсь сейчас этот пробел ликвидировать. <…> Приходите, я дам сольный концерт!», - сказала знаменитая исполнительница.

Лариса Долина добавила, что ждет всех желающих ее послушать 6 сентября. Как уточнили в администрации Глазова, выступление ожидается в 18:30 на площади Свободы.