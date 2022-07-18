Культурно-гастрономический фестиваль грибной кухни «Губи-Fest» в четвертый раз прошел в Удмуртии

Яр. Удмуртия. В Ярском районе Удмуртии прошел Межнациональный фестиваль грибной кухни «Губи-Fest». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Культурно-гастрономический фестиваль состоялся 16 июля и собрал уникальные и разнообразные традиционные блюда народов, живущих в Удмуртии. Все рецепты были основаны на грибах.

В 2022 году мероприятие провели в четвертый раз в рамках реализации проекта «Этнокультурный Губи-Тур». В этот раз фестиваль посвятили традиционной и современной культуре русских, удмуртов и бесермян.

«Ярский район неслучайно стал местом встречи любителей грибной кухни, он издавна славится лесами и богатыми грибными местами, здесь бережно сохраняют и возрождают удмуртские, русские и бесермянские грибные традиции, воссоздают старинные блюда и воплощают в жизнь новые уникальные рецепты», — сказала председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова, передавая напутствие председателя Госсовета Владимира Невоструева.

Также она отметила, что в 2017 году фестиваль был районным, но сейчас уже известен за пределами Удмуртии и даже считается настоящим брендом республики.

«Губи-Fest» объединяет целые поколения, учит уважать свои корни и гордиться своим наследием, любить Родину и заботиться о её процветании. Эти вечные ценности — основа благополучия нашей Удмуртии, силы и величия России», — прокомментировала Татьяна Ишматова.

На празднике все желающие попробовали грибы в самом разном виде: солёные, маринованные, жареные-пареные, запечённые в пирогах, сваренные в супе. Для гостей звучали русские, удмуртские и бесермянские напевы, прошли квесты и конкурсы, состязания команд, которые приехали из Дебесского, Балезинского, Красногорского, Юкаменского, Глазовского и Ярского районов.