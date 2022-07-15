В Удмуртии 17 июля отметят Единый День фольклора

Ижевск. Удмуртия. Единый День фольклора отметят в Удмуртии. Об этом сообщает министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Инициаторами учреждения праздника стали участники Всероссийского конгресса фольклористов. Планируется, что профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 17 июля. Это поспособствует сохранению, развитию и популяризации в обществе фольклорного наследия народов России.

Проект указа президента России Владимира Путина «О Едином Дне фольклора» разместили на федеральном портале проектов нормативных актов, чтобы узнать общественное мнение.

В рамках всероссийской акции «Единый День фольклора» и в честь Года культурного наследия народов России в Удмуртии проведут около 100 культурно-развлекательных мероприятий.

Также в регионе запустили онлайн-акцию #УдмуртияФольклорная. Чтобы поучаствовать, нужно снять видео с элементами традиционной культуры, можно станцевать народные или этнографические танцы, спеть старинные или обрядовые напевы, частушки, сыграть на традиционных музыкальных инструментах, рассказать пословицы, загадки, сказки, показать, как готовить традиционные блюда и многое другое. Видео нужно выложить на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с 14 по 17 июля и подписать хештегами: удмуртияфольклорная, единыйденьфольклора, времятрадиций, годкультурногонаследия, культураУдмуртии.