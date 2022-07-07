Народный артист СССР Юрий Башмет: я рад, что ижевский фестиваль процветает

Ижевск. Удмуртия. Народный артист СССР, альтист, дирижер, педагог Юрий Башмет пообщался с журналистами Ижевска. Музыкант приехал в Удмуртию на 65 фестиваль искусств «На Родине П. И. Чайковского». Выступление камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета состоится 7 июля на стадионе «Динамо». 8 и 9 июля пройдут концерты Дениса Мацуева и Игоря Бутмана.

«Я очень рад, что ижевский фестиваль процветает. На него прилетели лучшие из лучших», — сказал артист.

На вопрос журналистов, изменилась ли за последнее время концертная жизнь коллектива, Юрий Абрамович поделился, что решение чаще выступать внутри страны им было принято давно. «Если когда-то было 80% зарубежных концертов и 20% — в стране, то лет 10 назад я решил это исправить, и мы поехали по стране. Не только по тем городам, где всегда играли: Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, а во много других мест — Альметьевск, Бугульма, Анадырь и другие. С тех пор мне очень нравится играть дома, у себя на родине. Для слушателя это больше, чем концерт — женщины приходят в вечерних платьях, с детьми, мужчины в костюмах, кто-то в бабочке может прийти», — поделился Башмет.

В ходе разговора речь зашла и о том, как детям можно попасть в большую музыку. В городах, где ансамбль даёт концерты, ребята могут пройти прослушивания в юношеский оркестр. Музыкант привел множество примеров, как «вчерашние» ребята уже сегодня имеют звания лауреатов. Он отметил, что в каждом ребенке нужно развивать талант, вспомнив своё детство.

«Моя мама решила, чтобы я не стал уличным бандитом, надо чем-то увлекаться. У меня даже был разряд по фехтованию, потому что я посмотрел фильм «Три мушкетера». Почему стал метать ножи — потому что посмотрел в кино вестерн «Великолепная семерка». Я, например, на скрипке занимался, чтобы не расстраивать маму. А мама подходила и говорила: «Что ты стоишь со слезой? Иди, бери велосипед, погуляешь, проголодаешься, вернешься, поешь, и если захочешь — еще позанимаешься». У нас с ней такие были отношения», — вспоминает Юрий Абрамович. По его словам, в развитии ребенка огромную роль играет окружение: родители, бабушки, дедушки, улица и прочее.

Напомним, 7 июля на сцене под открытым небом жители и гости столицы Удмуртии услышат Серенаду для струнного оркестра Петра Чайковского, Э. Лолашвили Адажио «Ностальгия» для альта и струнных, А. Вивальди «Буря» из Концерта «Лето», Маленькую ночную серенаду Моцарта и многое другое.

«Для меня Чайковский самый дорогой. Все, что он сочинил. Я увлекался произведениями, которые редко исполняются. Мы знаем популярные симфонии — это 4, 5, 6. Но вот, например, Первая симфония — она замечательная, но редко исполняется», — отметил народный артист СССР.

Фестиваль в формате open-air проходит в столице Удмуртии во второй раз. «Зритель это полюбил, и очень много комментариев в сети. Почти все билеты проданы <...>. Чем хорош этот формат - согласитесь, здесь присутсвует своя романтика, когда ветер, пение птиц сочетаются вместе с музыкой», — добавил директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин.