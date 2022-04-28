Игорь Комаров и Александр Бречалов в Ижевске вручили награды победителям фестиваля «Театральное Приволжье»

Ижевск. Удмуртия. Победителей и лауреатов межрегионального фестиваля «Театральное Приволжье» торжественно наградили в Ижевске. Заслуженные призы лучшим актерам и труппам вручили полпред президента России в ПФО Игорь Комаров и глава республики Александр Бречалов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Церемония награждения состоялась 28 апреля в Национальном театре Удмуртии.

Напомним, проект «Театральное Приволжье» стартовал в 2019 году по инициативе полномочного представителя главы государства в ПФО Игоря Комарова. В сезоне 2021-2022 в конкурсе участвовало 399 любительских театров. Фестиваль объединил около 6 тыс. актеров из всех республик и областей Приволжского федерального округа. В Удмуртии на региональном этапе выступили 66 творческих объединений из 19 районов и городов.

С прошлого года проведение церемонии награждения лучших театралов Приволжья проходит именно в Удмуртии, отметил Игорь Комаров. «Я очень рад, что у нас появляется добрая традиция собираться всем театральным сообществом на Удмуртской земле, награждать лучших молодых актеров и режиссеров. Фестиваль «Театральное Приволжье» стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа», — сказал он, обращаясь к лауреатам фестиваля.

Полпред президента вручил награды в номинации «Лучший молодежный спектакль». Таковым была признана постановка авторского студенческого театра «17-ая Скрипка» Пермского национального исследовательского политехнического университета. Ребята представили на конкурс спектакль «Корова» по произведениям Андрея Платонова. Руководитель этого коллектива Юлия Артемьева отмечена за лучшую режиссерскую работу.

Награды за лучший детский спектакль вручил Александр Бречалов. Первое место в этой номинации заняли участники театра-студии «Театралика» Детско-юношеского центра Фрунзенского района Саратова со спектаклем по сказке Антония Погорельского «Черная курица или подземные жители».

«Проект дал серьезный толчок для развития театральных студий в школах и вузах. Те спектакли, которые ставили школьные и студенческие театры 14 регионов — это огромный труд наставников, руководителей и коллективов», — подчеркнул глава Удмуртии.

В номинации «Лучший актер» были отмечены сразу два участника. Вячеслав Краснов и Максим Васильев из Чувашии разделили приз за роль Владимира Маяковского в спектакле «Маяк». А лучшей актрисой прошедшего сезона «Театрального Приволжья» признана исполнительница роли Коровы в одноименном спектакле от студентов Пермского политеха.

Победителям в личных номинациях вручили памятные подарки. Лучшие сценические коллективы получат гранты на постановку новых спектаклей.

Напомним, на окружном этапе конкурса Удмуртию представили две труппы из Ижевска и Глазова. Студия народного театра глазовского культурного центра «Россия» со спектаклем «Отголоски детства» заняла 4 место в номинации «Детские театральные коллективы и студии». Представители Удмуртского госуниверситета, участники творческого объединения «Луна», стали шестыми в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» с постановкой по произведениям Владимира Маяковского.