Удмуртская филармония отменила концерт дуэта из Швейцарии

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская государственная филармония отменила концерт швейцарского джазового коллектива «New York Duo», который должен был состояться 14 марта. Как рассказал «Сусанину» директор учреждения культуры Алексей Фомин, это связано с невозможностью прилёта артистов в Россию. Приостановка внешних перелётов странами Европы связана со спецоперацией ВС нашей страны в Украине.

«К большому сожалению приходится пересматривать планы на текущий сезон. С иностранными партнёрами мы на связи. У нас нет никаких недопониманий. И это не странно, потому как мы же о музыке, нежели о чём-то другом. Уверен так же и в том, что в будущем, в ближайшем будущем, мы сможем продолжить совместную работу», — сообщил Алексей Фомин.

Он также подчеркнул, что сложившаяся ситуация не должна кардинально изменить планов по проведению в Удмуртии фестиваля «На родине Чайковского».

«Родина Чайковского привлекает многих музыкантов. Понимая ситуацию с эпидемиологической обстановкой, второй год планируем участие музыкантов лишь из нашей страны. Поэтому очень верю, что юбилейный фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» состоится, и музыка станет лучшим антидепрессантом в мире, где всё нестабильно», — подчеркнул Алексей Фомин.