В Музее искусств Удмуртии открылась выставка фоторабот сенатора Юрия Фёдорова

Ижевск. Удмуртия. В Музее искусств Удмуртии открылась персональная выставка фотографий сенатора Юрия Фёдорова «Отражения». Проработает она на первом этаже учреждения культуры до 8 марта.

Юрий Фёдоров с 2017 года является членом Совета Федерации России от Удмуртии. Помимо общественной работы он более 10 лет увлекается фотографией. Это первая выставка Юрия Фёдорова в музее. На ней представлены фотографии, сделанные автором в разные годы в разных точках планеты.

«Как я пришёл к фотографии? У меня родился сын, я решил фиксировать все его первые шаги, купил первую профессиональную камеру. С годами всё это переросло в хобби. Сейчас у меня около 200 тысяч фотографий. Каждая фотография — какой-то элемент моей жизни, другого такого кадра больше не будет», — рассказал Юрий Фёдоров на вернисаже.

Сенатор признал, что не считает себя фотографом, лишь фотохудожником. Он призвал не искать в своих работах нюансы фотоискусства, это «просто взгляд на некоторые вещи, которые окружают в мире». Излюбленный жанр — пейзаж. На фотоработах в музее зрители смогут увидеть просторы итальянской Тосканы, греческого Санторини и Шарканского района Удмуртии.

«Восхищаюсь людьми, которые интересуются чем-то, кроме основной работы. Сегодня моё восхищение заключается в том, что я раскрыл Юрия Фёдорова сегодня не как руководителя и сенатора, а как творца. Это надо увидеть и оценить красоту в окружающем мире», — сказал на вернисаже министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

Вход на выставку бесплатный, без возрастных ограничений.