В Удмуртии второй раз проведут зимний конный биатлон

Кез. Удмуртия. В Кезском районе Удмуртии пройдет районный зимний конный биатлон. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Мероприятие запланировано на 23 февраля и пройдет второй год подряд в селе Александрово.

В настоящее время для участников проводят репетиции, готовят трассы, для посетителей изготавливают сувениры в «конном» стиле. Уже готовы три фотозоны с символикой мероприятия, а в Центре удмуртской культуры «Мынам Шаере» построена большая беседка. На этой террасе с настоящей русской печью будут принимать гостей. Помимо этого на поляне конного биатлона выстроена большая чайная терраса, где туристы смогут выпить травяной чай и посмотреть все запланированные зрелищные мероприятия и конный биатлон.

Во время мероприятия гостей будет развлекать своими забавами дядя Петя, можно будет прокатиться на лошадях или зимнем банане, и будет представлено много других развлечений, например, катание на тюбингах, трасса для которых уже готова.