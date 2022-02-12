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В Удмуртии второй раз проведут зимний конный биатлон

14:00, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
В Удмуртии второй раз проведут зимний конный биатлон
14:00, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Кез\n#Удмуртия\n#лошадь\n#биатлон\n#соревнования\n#развлечения
Фото: twenty20.com
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Гости смогут не только посмотреть на соревнование, но и поучаствовать в других развлекательных мероприятиях.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе Удмуртии пройдет районный зимний конный биатлон. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Мероприятие запланировано на 23 февраля и пройдет второй год подряд в селе Александрово.

В настоящее время для участников проводят репетиции, готовят трассы, для посетителей изготавливают сувениры в «конном» стиле. Уже готовы три фотозоны с символикой мероприятия, а в Центре удмуртской культуры «Мынам Шаере» построена большая беседка. На этой террасе с настоящей русской печью будут принимать гостей. Помимо этого на поляне конного биатлона выстроена большая чайная терраса, где туристы смогут выпить травяной чай и посмотреть все запланированные зрелищные мероприятия и конный биатлон. 

Во время мероприятия гостей будет развлекать своими забавами дядя Петя, можно будет прокатиться на лошадях или зимнем банане, и будет представлено много других развлечений, например, катание на тюбингах, трасса для которых уже готова.

14:00, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
305
0
#Кез\n#Удмуртия\n#лошадь\n#биатлон\n#соревнования\n#развлечения