Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Скользящие по льду Лонгрид Суррогатное материнство: право на жизнь Лонгрид Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид

Молодежь в Удмуртии сможет посещать кинотеатры по «Пушкинской карте»

08:30, 07 декабря, 2021
Андрей Поносов
Молодежь в Удмуртии сможет посещать кинотеатры по «Пушкинской карте»
08:30, 07 декабря, 2021
Андрей Поносов
340
0
#Удмуртия\n#культура\n#молодежь\n#Александр Пушкин\n#российское кино\n#кинотеатр
Фото: pixabay
340
0

За счет государства можно будет посмотреть российские фильмы.

Ижевск. Удмуртия. Молодежь Удмуртии сможет ходить в кино по «Пушкинской карте». Согласно поручению президента России, такая возможность должна быть обеспечена с 15 декабря 2021 года. Об этом написал на своей странице в сети «ВКонтакте» министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Билеты по «Пушкинской карте» молодые люди смогут приобретать только на фильмы российского производства в кинотеатрах, включенных в утвержденный Минкультуры России реестр.

Напомним, все граждане страны в возрасте от 14 до 22 лет могут получить виртуальную или пластиковую «Пушкинскую карту» и бесплатно посещать культурные мероприятия, музеи, театры, выставки и экскурсии. Лимит карты на 2021 год – 3 тыс. рублей, в 2022 году на нее зачислят уже 5 тыс.

Карта активна в любой точке России, подать заявку на ее получение можно в личном кабинете на портале госуслуг.

08:30, 07 декабря, 2021
Андрей Поносов
340
0
#Удмуртия\n#культура\n#молодежь\n#Александр Пушкин\n#российское кино\n#кинотеатр
?>