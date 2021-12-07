Молодежь в Удмуртии сможет посещать кинотеатры по «Пушкинской карте»

За счет государства можно будет посмотреть российские фильмы.

Ижевск. Удмуртия. Молодежь Удмуртии сможет ходить в кино по «Пушкинской карте». Согласно поручению президента России, такая возможность должна быть обеспечена с 15 декабря 2021 года. Об этом написал на своей странице в сети «ВКонтакте» министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Билеты по «Пушкинской карте» молодые люди смогут приобретать только на фильмы российского производства в кинотеатрах, включенных в утвержденный Минкультуры России реестр.

Напомним, все граждане страны в возрасте от 14 до 22 лет могут получить виртуальную или пластиковую «Пушкинскую карту» и бесплатно посещать культурные мероприятия, музеи, театры, выставки и экскурсии. Лимит карты на 2021 год – 3 тыс. рублей, в 2022 году на нее зачислят уже 5 тыс.

Карта активна в любой точке России, подать заявку на ее получение можно в личном кабинете на портале госуслуг.